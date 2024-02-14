Кабмін просить НБУ дозволити бізнесу продаж валюти для розрахунків із кредиторами

Кабінет міністрів звернувся до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти низці українських компаній для розрахунків з західними кредиторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.

До переліку компаній, яким планується продаж валюти, увійшли Vodafone Україна, Інтерпайп, Kernel, ДТЕК. Всі вони мають кредити у західних банках або є емітентами випуску єврооблігацій. Згідно з пояснювальною запискою до розпорядження уряду, це рішення покликане повернути довіру західних партнерів до України.