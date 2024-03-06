Кабмин предлагает создать военные администрации в Крыму: зачем это нужно

Кабинет министров внес в Верховную раду проект об особенностях восстановления публичной власти в Автономной республике Крым и городе Севастополе. Предлагается создать военные администрации и наделить ее полномочиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект № 11064.

Как отмечается в пояснительной записке, согласно украинскому законодательству, Автономная республика Крым и Севастополь являются временно оккупированными Российской Федерацией с 20 февраля 2014 года.

Кабмин напоминает, что освобождение всех территорий Украины и восстановление полной линии государственной границы как на суше, так и на море, по словам президента, верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, является стратегическим приоритетом сил обороны Украины в противодействии вооруженной агрессии РФ.

Не признавая временную оккупацию РФ части территории Украины, предлагается внести изменения в закон "О правовом режиме военного положения" в части создания военных администраций на территории АРК и Севастополя и наделения их соответствующими полномочиями в целях выполнения функций государства.

Таким образом, будет создан соответствующий механизм восстановления публичной власти на временно оккупированных РФ территориях.

При этом датой прекращения полномочий органов государственной власти (и глав местных государственных администраций, и работников администраций, и должностных лиц органов местного самоуправления и других) в результате временной оккупации определено 27 февраля 2014 года.

Что такое ВГА

Военные государственные администрации (ВГA ) - это временные органы государственной власти, которые создаются на территориях Украины, где введено военное положение. Их деятельность регламентируется законом Украины "О правовом режиме военного положения".

Основные задачи ВГА:

Обеспечение действия Конституции и законы Украины;

Обеспечение совместно с военным командованием воплощения мер правового режима военного положения;

Обеспечение обороны, гражданской защиты, публичной сохранности и порядка;

Охрана прав, свобод и законных интересов людей;

Обеспечение жизнедеятельности населения.

ВГА имеют право:

Принимать решения, имеющие обязательную силу на соответствующей территории;

Выдавать распоряжения, приказы и инструкции;

Создавать временные органы исполнительной власти;

Привлекать для выполнения своих задач предприятия, учреждения, организации и граждан;

Использовать материально-технические и финансовые ресурсы, находящиеся на территории.

Состав ВГА:

Руководитель ВГА (назначается президентом Украины);

Заместители руководителя ВГА;

Члены ВГА (представители военного командования, органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных объединений).

ВГА действуют до прекращения военного положения на соответствующей территории.

По состоянию на 6 марта 2024 года ВГА действуют на территории всей Украины.

Отношение украинцев к освобождению Крыма

По данным опроса Центра Разумкова, по состоянию на конец января 2024 года 85% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией. При этом 13% сочтут победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 7% - изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 4% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, захваченных в результате полномасштабного вторжения (после 24 февраля 2022 года).

По данным опроса КМИС, по состоянию на начало февраля 2024 года подавляющее большинство украинцев (65%) верят, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым.