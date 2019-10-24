Кабмін прогнозує уповільнення зростання реальної зарплати українців

Кабінет міністрів прогнозує уповільнення темпів зростання реальної зарплати українців протягом 2020-2022 років. Такі дані містяться в оновленому макропрогнозі Міністерства економіки, затвердженому урядом 23 жовтня.

Згідно з прогнозом, темпи зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) сповільняться до 10,1% у 2020 році до 7,5% у 2021 році та до 7,2% у 2022 році.

При цьому в 2018 році зростання склало 12,5%, а в 2019 році воно буде на рівні 11,1%.

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Мінекономіки також оприлюднило прогноз середньої зарплати українців у доларах. За прогнозом, зарплата виросте у 2020 році до 471 доларів, у 2021 році до 531 доларів, у 2022 році до 593 доларів.

При цьому у 2018 році зарплата була 325 доларів, а у 2019 році буде 408 доларів.

me.gov.ua

Нагадаємо, в проекті держбюджету-2020 до першого читання було закладено, що середньомісячна номінальна заробітна плата (брутто) працівників в Україні у 2020 році складе 12 043 грн

Відзначимо, в червні 2019 року середня зарплата в Україні в третій раз в історії досягла 400 доларів. За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у червні 2019 року склала 10783 грн. При цьому реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у червні 2019 року до червня минулого року зросла на 8,1%.