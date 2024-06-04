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Кабмин продлил работу паспортных сервисов за границей

Вторник 04 июня 2024 15:28
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Кабмин продлил работу паспортных сервисов за границей Фото: Кабмин продлил работу паспортных сервисов за границей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины решил продлить работу зарубежный подразделений ГП "Документ" еще на полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Учитывая социальную значимость проекта (речь об оформлении документов за границей - ред.) для поддержки наших граждан за границей, решением правительства работа ГП "Документ" продлена еще на 6 месяцев", - сказано в сообщении ведомства.

Продление работы ГП "Документ" за границей инициировали Минреинтеграции и Министерство внутренних дел.

В ведомстве напомнили, что работу паспортных сервисов за границей внедряла Государственная миграционная служба. Таким образом там предоставили услуги по оформлению паспортных документов украинцам.

Проект был внедрен в 2022 году и должен был завершить свое действие в конце июня текущего года.

Оформление паспорта за границей

Напомним, для украинцев предусмотрели возможность оформить паспорт за границей. Для этого в ряде стран открыли подразделения ГП "Документ".

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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Министерство реинтеграции Паспорт України
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