Кабмін продовжив роботу паспортних сервісів за кордоном

Кабінет міністрів України вирішив продовжити роботу закордонних підрозділів ДП "Документ" ще на півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"З огляду на соціальну значущість проекту (йдеться про оформлення документів за кордоном - ред.) для підтримки наших громадян за кордоном, рішенням уряду роботу ДП "Документ" продовжено ще на 6 місяців", - сказано в повідомленні відомства.

Продовження роботи ДП "Документ" за кордоном ініціювали Мінреінтеграції та Міністерство внутрішніх справ.

У відомстві нагадали, що роботу паспортних сервісів за кордоном впроварджувала Державна міграційна служба. Таким чином там надали послуги з оформлення паспортних документів українцям.

Проект був запроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року.