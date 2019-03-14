Гройсман прокоментував пропозицію наглядової ради "Нафтогазу" залишити Коболєва

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Пропозиція досить адекватна, вважає прем'єр

Кабінет міністрів вивчить пропозицію наглядової ради НАК "Нафтогаз України" про продовження повноважень голови правління компанії Андрія Коболєва ще на рік. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман журналістам у Харкові.

Коментуючи пропозицію наглядової ради "Нафтогазу", прем'єр відзначив, що запропоновані умови достатньо близькі до тих, яких він вимагав раніше.

"Це одна з перших адекватних пропозицій, які отримав уряд сьогодні від наглядової ради. Ми будемо ще це проговорювати для того, щоб фіналізувати наше рішення", - сказав він.

Гройсман додав, що в контракті повинно бути записане зобов'язання менеджменту компанії забезпечити з 2020 продовження функціонування ГТС через анбандлінг і продовження контракту на транзит газу.

"І друга позиція - це наростити видобуток природного газу", - сказав він і нагадав, що компанія повинна збільшити видобуток з 15 до 18 млрд кубометрів.

Нагадаємо 6 березня Кабінет міністрів вирішив провести відкритий конкурс на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на засіданні 11 березня ухвалила рішення здійснити подання до Кабінету міністрів щодо продовження строку повноважень Андрія Коболєва на посаді голови правління "Нафтогазу" щонайменше на один рік, тобто до 22 березня 2020 року.

Згідно з рекомендацією, рівень винагороди Коболєва повинен становити 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом, без виплати щомісячних і квартальних премій. Проте буде передбачено виплату премії за результатами роботи за рік в кінці строку дії контракту в розмірі, який буде затверджений урядом у фінансовому плані "Нафтогазу".