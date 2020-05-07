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Кабмін дозволив відвідування парків та дитячих майданчиків

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 20:49
Кабмін дозволив відвідування парків та дитячих майданчиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Парки та дитячі майданчики можна буде відвідувати з 11 травня

Кабінет міністрів України дозволив відвідувати парки, сквери та дитячі майданчики з 11 травня в рамках послаблення карантинних обмежень. Про це РБК-Україна повідомили у Кабміні.

В уряді уточнили, що з постанови Кабміну було виключено 5 та 6 пункти, які стосувалися заборони на відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопарків та прибережних зон. Також дозволили відвідувати дитячі майданчики.

"Пункти 5 і 6 виключити. Це означає, що з постанови Кабміну виключається пункт, який забороняв відвідування парків та скверів, зон відпочинку, лісопарків та прибережних зон. Отже, відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопарки, прибережні зони та дитячі майданчики можна", - пояснили в Кабміні.

При цьому в уряді наголосили, що обмеження на кількість осіб залишаються в силі.

"Але інші обмеження залишаються в силі, що не більше двох осіб... Постанова набирає чинності з 11 травня. Тобто вже з 11 травня ви можете йти до парку", - додали в Кабміні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів опублікував постанову про продовження карантину до 22 травня та запровадження послаблень карантинних обмежень. Зокрема, уряд дозволив роботу літніх майданчиків закладів громадського харчування та обслуговування клієнтів на винос.

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