Кабмін продовжив спецзобов'язання для "Нафтогазу" до 1 серпня

Cпецзобов'язання для "Нафтогазу" продовжили ще на два місяці

Кабінет міністрів України продовжив спеціальні зобов'язання для НАК "Нафтогаз України" до 1 серпня 2018 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, постановою від 22 березня 2017 року уряд поклав спеціальні зобов'язання на суб'єктів ринку природного газу, які полягають у продажу палива для потреб побутових споживачів за ціною, розрахунок якої прив'язаний до ринкових середньорічними цінами на європейському хабі. Чинна постанова передбачала спецзобов'язання до 1 червня 2018.

На даний момент тривають переговори з Міжнародним валютним фондом щодо приведення ціни на природний газ до рівня імпортного паритету, тому виникла необхідність у продовженні зобов'язань до 1 серпня.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що на сьогодні на переговорах з МВФ про повне скасування спецзобов'язань для "Нафтогазу" мова не йде.