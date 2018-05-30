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Кабмін продовжив спецзобов'язання для "Нафтогазу" до 1 серпня

НовиниЕнергетика    30.05.2018 - 12:23
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

Cпецзобов'язання для "Нафтогазу" продовжили ще на два місяці

Кабінет міністрів України продовжив спеціальні зобов'язання для НАК "Нафтогаз України" до 1 серпня 2018 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, постановою від 22 березня 2017 року уряд поклав спеціальні зобов'язання на суб'єктів ринку природного газу, які полягають у продажу палива для потреб побутових споживачів за ціною, розрахунок якої прив'язаний до ринкових середньорічними цінами на європейському хабі. Чинна постанова передбачала спецзобов'язання до 1 червня 2018.

На даний момент тривають переговори з Міжнародним валютним фондом щодо приведення ціни на природний газ до рівня імпортного паритету, тому виникла необхідність у продовженні зобов'язань до 1 серпня.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що на сьогодні на переговорах з МВФ про повне скасування спецзобов'язань для "Нафтогазу" мова не йде.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, МВФ, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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