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Кабмін закликають змінити формулу граничних цін на пальне

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Середа 30 березня 2022 16:12
Кабмін закликають змінити формулу граничних цін на пальне Фото: Кабмін закликають змінити формулу граничних цін на пальне (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

22 березня Мінекономіки встановило середню вартість бензину у розмірі 28,98 грн/літр та дизпалива (ДП) - 32,43 грн/літр, на базі яких обчислюється ціна реалізації пального на АЗС. Водночас в постанові КМУ від 9 грудня 2020 року встановлені граничні торговельні націнки у розмірі - не більше 7 грн з ПДВ для ДП та не більше 5 грн - для бензинів, в результаті максимальна ціна на А-95 наразі не перевищує 33,53 грн/літр, а на ДП - 37,43 грн/літр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на енергоексперта Сергія Козлова.

За його словами, 26 березня 2022 року уряд оприлюднив постанову №369, якою запровадив обмеження націнки й на "преміальні" бензини. Розмір доплати не може перевищувати 5% до розміру роздрібних цін на відповідні види палива.

Водночас за словами експерта, нова вартість "преміального" пального у 35,20 грн ніяк не співвідноситься з реаліями війни.

"Ціну літра пального визначають три складові: закупівельна ціна, рівень податків і витрати операторів. Уряд нещодавно прибрав акциз і знизив ПДВ до 7%. Це плюс, бо раніше податки складали ледь не половину вартості пального, але все ще не виправдовує націнку у 5%. Порахуємо самі", - додає він.

Кабмін закликають змінити формулу граничних цін на пальнеКабмін закликають змінити формулу граничних цін на пальне

Експерт зазначає, що до війни на логістику припадало 2-3% від вартості пального. Йдеться про транспортування, умовно-постійні витрати АЗС (електрика, охорона, зарплата), зберігання на нафтобазі тощо. Зараз - не так.

"По-перше, війна кардинально перекроїла український ринок пального. Більше - ніякого пального з Росії та РБ (а до війни звідти "брали" до 80% нафтопродуктів). Відповідно ринок мав дуже швидко переорієнтуватись на постачання з країн ЄС. По-друге, нову логістику ринок наразі вивчає в прямому сенсі з коліс. Транспортування пального залізницею (з чого виходив КМУ) вийшло не так, як планувалось, оскільки не вистачає коліс для вагонів, щоб переставляти з європейської вузької колії на нашу ширококолійку. З відомих причин не працюють й морські порти. Вихід - автотранспорт, але вартість дрібнооптових поставок хоч і є значно безпечнішою (у кожен бензовоз ракетою не стрілятимуть), але й значно дорожчою", - говорить експерт.

Він також додає, що наразі ми маємо збільшення ціни тонни бензину на 197 доларів. При курсі у 29,38 це складає 40,22 грн за 1 л преміального бензину.

"Менеджери з АЗС кажуть, що цю суму можна скоротити до 39,5 грн та нижче. Але нижче - це вже навіть не по собівартості, а тільки у збиток. Що власне й підтверджується реальними цінами на АЗС, в яких маржа на бензин складає "мінус 1%", а на ДТ - "мінус 4%". Й це при тому, що вартість "податкової складової" скоротилась до 5-6% (в мирний час 25-34%). Транспортування та логістика тепер становлять мінімум 19% у вартості 1 л пального, а закупівельна ціна підросла з частки трохи понад 50% у мирний час до 75-79% у воєнний", - говорить експерт.

Він також переконаний, що Україні необхідно негайно переглянути формулу граничних цін на бензин й спростити правила перевезень бензовозами. Інакше вже у квітні виникне абсолютно прогнозований дефіцит пального.

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