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Кабмин призывают изменить формулу предельных цен на топливо

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Среда 30 марта 2022 16:12
Кабмин призывают изменить формулу предельных цен на топливо Фото: Кабмин призывают изменить формулу предельных цен на топливо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

22 марта Минэкономики установило среднюю стоимость бензина в размере 28,98 грн/литр и дизтоплива (ДТ) - 32,43 грн/литр, на базе которых рассчитывается цена реализации топлива на АЗС. В то же время в постановлении КМУ от 9 декабря 2020 года установлены предельные торговые наценки в размере - не более 7 грн с НДС для ДТ и не более 5 грн - для бензинов, в результате максимальная цена на А-95 пока не превышает 33,53 грн/литр, а на ДТ - 37,43 грн/литр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на энергоэксперта Сергея Козлова.

По его словам, 26 марта 2022 года правительство обнародовало постановление №369, которым ввело ограничения наценки и на "премиальные" бензины. Размер доплаты не может превышать 5% к размеру розничных цен на соответствующие виды топлива.

В то же время, по словам эксперта, новая стоимость "премиального" топлива в 35,20 грн никак не соотносится с реалиями войны.

"Цену литра горючего определяют три составляющие: закупочная цена, уровень налогов и расходы операторов. Правительство недавно убрало акциз и снизило НДС до 7%. Это плюс, потому что раньше налоги составляли чуть ли не половину стоимости горючего, но все еще не оправдывает наценку в 5%. Посчитаем сами", - добавляет он.

Кабмин призывают изменить формулу предельных цен на топливоКабмин призывают изменить формулу предельных цен на топливо

Эксперт отмечает, что до войны на логистику приходилось 2-3% от стоимости горючего. Речь идет о транспортировке, условно-постоянных расходах АЗС (электричество, охрана, зарплата), хранении на нефтебазе и тому подобное. Сейчас - не так.

"Во-первых, война кардинально перекроила украинский рынок топлива. Больше - никакого горючего из России и РБ (а до войны оттуда "брали" до 80% нефтепродуктов). Соответственно рынок должен был очень быстро переориентироваться на поставки из стран ЕС. Во-вторых, новую логистику рынок сейчас изучает в прямом смысле с колес. Транспортировка горючего по железной дороге (из чего выходил КМУ) получилось не так, как планировалось, поскольку не хватает колес для вагонов, чтобы переставлять с европейской узкой колеи на нашу ширококолейку. По известным причинам не работают и морские порты. Выход - автотранспорт, но стоимость мелкооптовых поставок хоть и значительно безопаснее (в каждый бензовоз ракетой не стреляют), но и значительно дороже", - говорит эксперт.

Он также добавляет, что сейчас мы имеем увеличение цены тонны бензина на 197 долларов. При курсе в 29,38 это составляет 40,22 грн за 1 л премиального бензина.

"Менеджеры с АЗС говорят, что эту сумму можно сократить до 39,5 грн и ниже. Но ниже - это уже даже не по себестоимости, а только в убыток. Что собственно и подтверждается реальными ценами на АЗС, в которых маржа на бензин составляет "минус 1%", а на ДТ - "минус 4%". И это при том, что стоимость "налоговой составляющей" сократилась до 5-6% (в мирное время 25-34%). Транспортировка и логистика теперь составляют минимум 19% в стоимости 1 л топлива, а закупочная цена подросла из доли чуть более 50% в мирное время до 75-79% в военное", - говорит эксперт.

Он также убежден, что Украине необходимо немедленно пересмотреть формулу предельных цен на бензин и упростить правила перевозок бензовозами. Иначе уже в апреле возникнет абсолютно прогнозируемый дефицит горючего.

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Министерство экономики бензин
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