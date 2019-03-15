Кабмін закликає Раду прийняти закон для прориву України в рейтингу Doing Business

Також уряд просить прийняти закон щодо скасування дії актів СРСР на території України

Верховная рада должна принять законопроект, который будет способствовать прорыву Украины в рейтинге Doing Business. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в парламенте зарегистрированы два законопроекта №8124 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу стимулирования инвестиционной деятельности в Украине" и №4650 об отмене действия актов СССР на территории Украины.

"В парламенте лежит два суперважных закона, которые важны и для фракции большинства, и для фракций оппозиции. Первый из них, разработанный нами законопроект и поддержанный всеми бизнес-ассоциациями Украины - это законопроект №8124. Только его принятие позволит нам сразу "скакнуть" и сразу войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business", - сообщил Нефьодов.

Он отметил, что проект закона №8124 уже был рассмотрен профильным комитетом парламента и сможет реально помочь каждому украинскому бизнесмену.

"Также есть другой законопроект №4650 о декоммунизации. Мы хотим одним махом избавиться от советского наследства. Да, мы многое сможем отменить на уровне правительства. Мы вычищаем те устаревшие советские акты. Этот законопроект позволяет завершить декоммунизацию и провести ее в законодательном поле", - отметил чиновник.

Напомним, в конце октября 2018 года Украина поднялась в Рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business) Всемирного банка на пять пунктов.

Как писало РБК-Украина ранее, в прошлом году Украина заняла 50-е место из 157 в новом Рейтинге человеческого капитала Всемирного банка (Human Capital Index). Индекс человеческого капитала оценивает будущий объем человеческого ресурса (знаний, навыков и здоровья), который рожденные сегодня дети будут иметь к моменту достижения 18-летнего возраста.

Отметим, в 2018-м Украина заняла 83-е место из 140 в ежегодном Рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF), поднявшись по сравнению с 2017 годом на шесть пунктов.