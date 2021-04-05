Кабмін закликали зайнятись безпекою руху на УЗ через аварію потяга "Інтерсіті"

"В статуті залізниці чітко прописано, що головне завдання залізниці - забезпечення безпеки руху та перевезень. Те якраз, що не відбувається. В цьому винна вся гілка, починаючи з монтера колії, закінчуючи головою правління чи виконуючим обов’язки", - наголосив Завгородній.

Він зазначив, що проблеми на залізниці виникли давно і залізнична інфраструктура наразі перебуває в критичному стані, тож подібні аварії цілком передбачувані.

"Перша причина - це втрата контролю за безпекою руху при організації руху поїздів. І це дуже прикро, тому що такі випадки, на жаль, були й раніше. Ми знаємо, я безпосередньо брав участь у розслідуванні 2 таких випадків у 2005 році, у 2014 році. І тут насправді всім пощастило, тому що немає жертв людських, дуже мінімальні втрати інфраструктури та рухомого складу", - сказав Завгородній.

На його думку, до вирішення проблем залізниці має підключитись держава на рівні уряду чи РНБО, адже ситуація лише погіршується і кількість аварій буде зростати, якщо негайно не вжити заходів. Її погіршує той факт, що наразі відповідати за безпекою в УЗ поставили людину без відповідного досвіду.

"Повинен бути призначений негайний аудит на рівні Міністерства інфраструктури України стосовно колії, інфраструктури та рухомого складу (…) Зараз, для розуміння, призначено ревізором з безпеки руху колишнього керівника служби ДСБТ, який не є профільним в безпеці залізничного транспорту. Без негайного втручання держави ми будемо мати дуже серйозні проблеми з цим питанням", - підсумував Завгородній.