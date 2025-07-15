Кабмин назначил Елену Ивановскую языковым омбудсменом: что о ней известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского правительства.

Как отметили в Кабмине, решение о назначении Ивановской языковым омбудсменом приняли путем открытого голосования.

Елена Ивановская

Елена Ивановская - украинская филолог, профессор и доктор филологических наук. Она занималась научными исследованиями в области украинского языка

В ее активе - более сотни научных публикаций, включая работы о статусе государственного языка, его функционировании в различных сферах и вопросах языковой идентичности.

Кандидатура Ивановской была выдвинута на должность языкового омбудсмена после завершения полномочий Тараса Кременя. Решение о выдвижении принял уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Напомним, 2 июля стало известно, что Кабмин уволил Тараса Кременя с должности Уполномоченного по защите государственного языка, поскольку 8 июля завершалась его пятилетняя каденция.

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