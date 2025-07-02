Кабмин уволил языкового омбудсмена Креминя: в чем причина
Тараса Креминя уволили с должности Уполномоченного по защите государственного языка. Такое решение приняли из-за окончания срока назначения омбудсмена на должность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Как отмечается, решение Кабмина об увольнении Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя вступит в силу 8 июля, именно тогда завершается срок его пребывания в должности.
Избрание нового омбудсмена
С июля 2020 года должность языкового омбудсмена занимает ученый Тарас Креминь. Однако 8 июля заканчивается его пятилетняя каденция.
Стоит отметить, что кандидатуру на должность Уполномоченного по защите государственного языка подают Министерство культуры и стратегических коммуникаций, Министерство юстиции и Уполномоченный по правам человека.
Омбудсмена назначает Кабинет министров по результатам открытого рейтингового голосования.
Ранее в Верховной Раде призвали омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца повторно подать кандидатуру Креминя на должность языкового омбудсмена.
СМИ сообщают, что в списке претендентов:
- актер Александр Завальский (представление Министерства юстиции);
- историк Павел Полянский (представление Министерства культуры);
- преподавательница Елена Ивановская (представление Уполномоченного по правам человека).
Напомним, недавно в сети вспыхнул скандал из-за выступления Верки Сердючки в Киеве. Артиста Андрея Данилко раскритиковали за то, что в его шоу снова прозвучали русскоязычные треки.
В скандал вмешался языковой омбудсмен Тарас Креминь. Он обратился в полицию и инициировал проверку концерта на соблюдение языкового законодательства.
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