ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд схвалив капремонт газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"

Новини » Економіка     24.12.2019 - 14:10
Уряд схвалив капремонт газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Мова йде про кредит ЄБРР, рішення про яке ухвалили ще у 2014 році

Кабінет міністрів України схвалив постанову для проведення капітального ремонту магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Гончарук, який присутній на закритому для громадськості засіданні уряду, постанова розроблена на виконання низки рішень щодо впровадження моделі анбандлінгу.

"Мова йде про передачу кредитів ЄБРР та Європейського інвестиційного банку від АТ "Укртрансгаз" до ТОВ "Оператор ГТС України", - додав він.

Нагадаємо, у грудні 2014 року українська урядова делегація підписала в Брюсселі угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 200 млн доларів додаткових інвестицій для модернізації української газотранспортної системи.

Нагадаємо, компанія ТОВ "Оператор ГТС України" почне роботу 1 січня 2020 року. З 7 ранку вона я візьме на себе обов'язки оператора газотранспортних систем України як незалежна, технічно і фінансово спроможня компанія. 1 січня повинні бути підписані фізично акти, які переведуть всі активи компанії від групи "Нафтогаз" у Міністерство фінансів для МГУ.

Кабмін збільшив соціальні виплати дітям-сиротам та дітям з інвалідністю Уряд схвалив безвізовий режим з двома країнами Південної Америки
Новини України Кабінет Міністрів Україниремонтгазопровод
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся