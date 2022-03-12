Кабмін прийняв рішення для уникнення дефіциту і зростання цін на паливо на АЗС

"Сьогодні на засіданні уряду було прийнято два рішення, які дозволять уникнути дефіциту пального на заправках і максимально стримають зростання його ціни", - написала в Facebook віцепрем'єр.

За її словами, Кабмін затвердив зміни у формулі, за якою розраховується максимально дозволена ціна палива на заправках. Зокрема, збільшена вартість логістики та доплата до котирувань у північно-західній Європі (NWE).

"Це дозволить мережам АЗС включати в розрахунок додаткові витрати, що виникли після переорієнтації постачання з Білорусі та Росії на західний кордон України (Польщу, Румунію, Угорщину)", - уточнила вона.

Свириденко додала, що також прийнято ще одне рішення - подано для прийняття Верховною радою законопроєкт, що скасовує акциз на пальне і знижує ставку ПДВ з 20% до 7%. Як зазначила віцепрем'єр, це дозволить істотно зменшити розмір податків, які раніше становили більш ніж половина ціни.

Обидва рішення Кабміну набудуть чинності одночасно. Нову формулу розрахунку максимальної ціни можна буде застосовувати, як тільки Рада проголосує за зниження податків.

"В результаті мережі завезуть більше пального, а ціна не зросте", - зазначила Свириденко.

Віцепрем'єр уточнила, що аналогічне рішення по податках вже раніше було прийнято в Польщі та інших країнах ЄС.

"Розмір націнки українських мереж АЗС не зросте і залишиться на рівні, встановленому за кілька днів до початку російського вторгнення: 4,55 грн на літр бензинів і 5 грн на літр дизеля", – додала Свириденко.