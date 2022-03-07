Уряд зменшив ціну на газ для 12 українських ТЕС

Уряд України прийняв рішення зменшити вартість газу для теплових електростанцій до 7 гривень за кубічний метр. Це дозволить українським ТЕС не зупиняти виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Прийняли рішення, що 12 українських ТЕС відтепер зможуть отримувати газ від НАК "Нафтогаз" за ціною 7 гривень за кубічний метр. Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, аби стабільно продовжувати роботу та поставляти українським родинам електроенергію, незважаючи на можливі перебої з поставками вугільної продукції, що також дуже важливо", - заявив очільник уряду.

Зазначимо, що станом на 10 січня "Нафтогаз" пропонував газ для промисловості за ціною 38 514 гривень за тисячу кубометрів.