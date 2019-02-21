Кабмін ухвалив оновлений порядок виїзду дітей за кордон

У постанові встановлюються додаткові вимоги для сімей іноземців, які прийматимуть у себе дітей на відпочинок та оздоровлення

Кабинет министров принял обновленный порядок выезда детей за границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Документом определяется перечень документов для получения согласия на выезд групп за границу на отдых и оздоровление (отдельно для детей, имеющих родителей, и детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки).

Также предусмотрены:

представление организаторами маршрутов перемещения групп от интернатов к месту сбора и места пребывания;

сопровождение детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в пути следования;

обеспечение детей питанием и бытовыми удобствами во время транзитных остановок и перелета;

предоставление организаторами программ пребывания детей за рубежом с обязательным указанием групповых и индивидуальных мероприятий (экскурсии, поездки, развлекательные программы).

Кроме того, в постановлении устанавливаются дополнительные требования для семей иностранцев, которые будут принимать у себя детей на отдых и оздоровление (наличие разрешительных документов об отсутствии у членов семей судимости, алко- и наркозависимости, психических и инфекционных заболеваний, а также гарантии возврата детей в Украине).

Напомним, 28 августа 2018 года вступил в силу закон об изменении порядка вывоза детей за границу - №2475-VIII "О внесении изменений в некоторые акты Украины о создании экономических предпосылок для усиления защиты ребенка на надлежащее содержание".

Как писало РБК-Украина ранее, в июле прошлого года начали действовать изменения в рамках второго пакета законодательной инициативы "Чужих детей не бывает", которые позволяют выезжать за границу с ребенком одному из родителей без разрешения другой стороны.

Добавим, в конце августа изменились правила перевоза детей на временно оккупированную территорию Украины на Донбассе.