Кабмін прийняв нову редакцію морської доктрини

Ілюстративне фото (facebook.com/volodymyr.omelyan)

Морська доктрина розрахована на період до 2035 року

Кабінет міністрів України прийняв нову редакцію Морської доктрини на період до 2035 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що нова морська доктрина має посилити позиції України в Азовському і Чорному морях, Керченській протоці з урахуванням останніх дій Російської Федерації як країни-агресора. Доктрина є комплексним стратегічним документом, який визначає пріоритети морської політики України на довгострокову перспективу.

Зазначимо, нову доктрину прийнято за указом президента і рішенням РНБО про захист національних інтересів на півдні і сході країни, в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці. У новій редакції до підготовки заходів щодо реалізації доктрини підключать Міноборони та Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Фото: морська доктрина

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів прийняв Військово-медичну доктрину за стандартами НАТО. В уряді розраховують, що вона поліпшить систему охорони здоров'я військовослужбовців.

Зазначимо, раніше також повідомлялося, що Україна до кінця року планує створити военно-морську базу на Азовському морі.