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Кабмин принял новую редакцию морской доктрины

Новости » Политика    18.12.2018 - 15:44
Кабмин принял новую редакцию морской доктрины
Иллюстративное фото (facebook.com/volodymyr.omelyan)

Морская доктрина рассчитана на период до 2035 года

Кабинет министров Украины принял новую редакцию Морской доктрины на период до 2035 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что новая морская доктрина должна усилить позиции Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе с учетом последних действий Российской Федерации как страны-агрессора. Доктрина является комплексным стратегическим документом, который определяет приоритеты морской политики Украины на долгосрочную перспективу.

Отметим, новая доктрина принято по указу президента и решению СНБО о защите национальных интересов на юге и востоке страны, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. В новой редакции к подготовке мер по реализации доктрины подключат Минобороны и Министерство экономического развития и торговли.

 

Фото: морская доктрина

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров принял Военно-медицинскую доктрину по стандартам НАТО. В правительстве рассчитывают, что она улучшит систему здравоохранения военнослужащих.

Отметим, ранее также сообщалось, что Украина до конца года планирует создать военно-морскую базу на Азовском море.

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