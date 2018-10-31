ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Кабмін прийняв Військово-медичну доктрину України

Новини » Політика    31.10.2018 - 12:26
Ілюстративне фото (facebook.com/desnaukr)
Ілюстративне фото (facebook.com/desnaukr)

Передбачається, що доктрина поліпшить систему охорони здоров'я військовослужбовців

Кабінет міністрів на засіданні 31 жовтня затвердив Військово-медичну доктрину України. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

В уряді зазначають, що військово-медична доктрина містить сучасні погляди, науково обґрунтовані принципи і єдині організаційні вимоги до медичного забезпечення ЗСУ та інших формувань. Доктрина визначає шляхи формування та впровадження єдиних підходів до збереження здоров'я військовослужбовців, надання медичної допомоги, лікування та реабілітації, а також об'єднання на основі єдиного медичного простору можливостей і зусиль військово-медичних служб.

Передбачається, що виконання доктрини призведе до поліпшення системи охорони здоров'я військовослужбовців.

 

Фото: військово-медична доктрина

Нагадаємо, раніше в жовтні президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про захист Чорного і Азовського морів. Мова йде про посилення військової присутності в акваторії морів.

Відзначимо, Україна до кінця року планує створити военно-морську базу на Азовському морі.

 

На Донбасі за добу поранені двоє українських військових
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнивійськовіДоктрина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся