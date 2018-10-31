Кабмін прийняв Військово-медичну доктрину України

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Передбачається, що доктрина поліпшить систему охорони здоров'я військовослужбовців

Кабінет міністрів на засіданні 31 жовтня затвердив Військово-медичну доктрину України. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

В уряді зазначають, що військово-медична доктрина містить сучасні погляди, науково обґрунтовані принципи і єдині організаційні вимоги до медичного забезпечення ЗСУ та інших формувань. Доктрина визначає шляхи формування та впровадження єдиних підходів до збереження здоров'я військовослужбовців, надання медичної допомоги, лікування та реабілітації, а також об'єднання на основі єдиного медичного простору можливостей і зусиль військово-медичних служб.

Передбачається, що виконання доктрини призведе до поліпшення системи охорони здоров'я військовослужбовців.

Фото: військово-медична доктрина

Нагадаємо, раніше в жовтні президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про захист Чорного і Азовського морів. Мова йде про посилення військової присутності в акваторії морів.

Відзначимо, Україна до кінця року планує створити военно-морську базу на Азовському морі.