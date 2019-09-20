Кабмін представляє проект бюджету на 2020 рік

Кабінет міністрів у ході засідання представляє проект державного бюджету на 2020 рік. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

"Розглядаємо питання про представлення проекту закону "Про державний бюджет на 2020 рік". Питання розглядається за процедурою повного обговорення", - заявив Разумков.

Держбюджет на 2020 рік представляє міністр фінансів Оксана Маркарова.

Як писало РБК-Україна раніше, представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук анонсувала, що Кабмін презентує проект держбюджету на 2020 рік у неділю, 15 вересня.

Підкреслимо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня. Глава держави призначив відповідальними за подання держбюджету прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.

Нагадаємо також, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував розгляд держбюджету на 2020 рік на наступному пленарному тижні. Він відзначав, що Раді буде представлена ​​перша версія документу про державний бюджет.