Кабмін пропонує ВР спростити держреєстрацію речових прав на нерухоме майно

Фото: засідання уряду (Віталій Носач/РБК-Україна)

Очікується, що спрощення сприятиме зменшенню проявів рейдерства

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №2803 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з впорядкуванням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Так, документ передбачає виключення районних державних адміністрацій з числа суб’єктів держреєстрації, делегування частини повноважень у сфері держреєстрації речових прав на нерухоме майно та бізнесу посадовим особам Міністерства юстиції та/або його територіальним органам.

До таких повноважень пропонується, зокрема віднести проведення держреєстрації та інших реєстраційних дій на підставі судових рішень, що набрали законної сили, які отримуються у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного держреєстру судових рішень та мають наслідком зміну відомостей у відповідних реєстрах, заборону вчинення реєстраційних дій, а також на державну реєстрацію на підставі документів, що подаються заявниками в електронній формі.

Пропонується встановити, що такі заяви громадян та юридичних осіб в електронній формі можуть бути подані незалежно від місцезнаходження останніх, а їх опрацювання для заявників буде тривати з мінімальними затратами часу та ресурсів. Очікується, що це сприятиме зменшенню проявів рейдерства.

У зв’язку зі зміною складу суб’єктів держреєстрації зберігання реєстраційних справ у паперовій та формування їх в електронній формах покладатиметься на територіальні органи Мін'юсту.

Запобігання рейдерству

У документі також передбачаються норми, спрямовані на запобігання проявам рейдерства:

внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей паперових носіїв інформації про речові права, зареєстровані до 1 січня 2013 року;

підписання протоколу усіма учасниками товариства з обмеженою відповідальністю, що брали участь у загальних зборах у разі прийняття загальними зборами учасників рішення щодо обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу.

Також спрощується механізм встановлення повноважень особи представника, що звертається для проведення реєстраційних дій, а саме нотаріально посвідчену довіреність не будуть вимагати у випадку проведення реєстраційних дій щодо державного органу або органу місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у кінці 2019 року уряд прискорив і спростив розгляд скарг у сфері державної реєстрації. Зазначалося, що держава буде цілодобово реагувати на випадки рейдерства в сфері майнових прав.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін запустив офіс протидії рейдерству. Даний офіс і Антирейдерська комісія продовжать роботу з блокування "чорних реєстраторів", усунення слабких місць у реєстрах та законодавстві, перекладу даних в електронну форму і посилення надійності авторизації при здійсненні транзакцій.