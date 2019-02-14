Кабмін пропонує ВР ратифікувати угоду про співробітництво у сфері розвитку з Туреччиною

Прийняття закону сприятиме поглибленню технічного та фінансового співробітництва між країнами

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №0214 "О ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере развития между правительством Украины и правительством Турецкой республики". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Документ был зарегистрирован в парламенте 12 февраля 2019 года.

Ожидается, что принятие закона создаст организационно-правовые основы сотрудничества между странами в области развития, содействия внедрению проектов (программ) технического (в форме передачи ноу-хау, подготовки кадров, консультирования и оказания услуг, поставки оборудования и материалов, внедрение новых технологий, необходимых для успешного выполнения проектов или программ) и финансового (в форме грантов для финансирования поставок товаров, оборудования и материалов, а также выполнение работ и оказание услуг, необходимых для успешного исполнения проектов или программ) сотрудничества.

Также соглашением предусматривается создание Офиса координации программ ТИКА в Украине.

Так, одним из субъектов выполнения указанного международного договора Украины будет Министерство экономического развития и торговли. Круг других субъектов выполнения этого соглашения будет определяться в зависимости от вида сотрудничества в рамках указанного соглашения.

Следовательно, принятие закона ратифицирует соглашение о сотрудничестве в сфере развития между правительствами Украины и Турции, подписанное 3 ноября 2018 года в Стамбуле.

Напомним, в начале ноября 2018 года украинская и турецкая стороны на заседании Стратегического совета высокого уровня в Стамбуле подписали ряд важных двусторонних договоров.

Как писало РБК-Украина, в Стамбуле представители Украины и Турции договорились об усилении межрегионального сотрудничества и увеличении товарооборота между странами.

Добавим, президент Петр Порошенко заявил, что сотрудничество Украины и Турции в оборонно-технический сфере является взаимовыгодным и продуктивным.