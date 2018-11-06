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Порошенко заявил о взаимовыгодном сотрудничестве Украины и Турции в оборонной сфере

Новости » Политика    06.11.2018 - 19:00
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко (president.gov.ua/Михаил Палинчак)
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко (president.gov.ua/Михаил Палинчак)

Президент Украины пока не раскрывает деталей о договоренностей с Турцией

Сотрудничество Украины и Турции в оборонно-технический сфере является взаимовыгодным и продуктивным. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко по результатам недавнего визита в Турцию, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что Порошенко в интервью турецкому информационному агентству "Анадолу Ажанси" назвал продуктивными встречи, которые состоялись в Турции в течение его визита 3-4 ноября.

"Мы провели очень продуктивные переговоры в Турции, которые представляют исключительную важность во многих сферах...Сотрудничество в оборонно-технический сфере не любит огласки. Однако, я могу сказать, что сотрудничество в этих сферах является взаимовыгодным для обоих государств", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что Украина продемонстрировала поддержку и надежность турецкому сектору обороны и безопасности продуктами в различных сферах, начиная со сферы авиации, танкостроения.

"В сложное для Украины время мы чувствуем надежность со стороны наших турецких партнеров в условиях российской агрессии...Мы имеем полное доверие, полную поддержку и полную дружбу", - подчеркнул Порошенко.

Также он подчеркнул, что отношения не ограничиваются только сферами политики, безопасности и обороны.

Напомним, ранее в Администрации президента Украины заявили о договоренности с Турцией до конца года завершить работу по подписанию соглашения о Зоне свободной торговли.

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Новости Украины Порошенко ПетрТурциясотрудничествоРеджеп Тайип Эрдоган
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