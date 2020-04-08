Кабмін пропонує посилити покарання для паліїв трави

Кабінет міністрів України пропонує посилити відповідальність за самовільне випалювання рослинності. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він додав, що уряд передає законопроект на розгляд профільних комітетів Верховної ради.

"Суспільство давно ставило вимогу посилити відповідальність за подібні речі. Тут сьогодні ми бачимо, є і навмисні підпали, є не навмисні підпали, виключно через безвідповідальність. Але шкода, яка завдається природі, економіці України, який ставить під загрозу часом підприємства критичної інфраструктури... Він (збиток - ред.) деколи складає десятки і сотні мільйонів гривень. Тому відповідальність повинна бути посилена", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що законопроект передбачає підвищення штрафних санкцій, до адміністративної відповідальності. Крім того, планується при співпраці з депутатським корпусом в окремих випадках ввести кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше співробітники правоохоронних органів знайшла винуватця пожежі в Чорнобильській зоні. Житель села Рагівка підпалив сміття та трави, а вітер перекинув вогонь далі.

В результаті таких дій, пожежа охопила близько 5 гектарів Чорнобильського лісу. Станом на другу половину дня 7 квітня площа пожежі в Чорнобильській зоні збільшилася в три рази.