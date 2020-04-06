ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді назвали дату можливого проведення позачергового засідання

Новини » Політика     06.04.2020 - 21:41
У Раді назвали дату можливого проведення позачергового засідання
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Головним питанням стане розгляд змін до бюджету-2020

У четвер, 9 квітня, Верховна рада може зібратися на позачергове засідання парламенту. Про це повідомив спікер ВР Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, головним питанням буде розгляд змін до державного бюджету на 2020 рік.

"Я думаю, що на цьому тижні так само буде позачергове засідання ВР. Я думаю, що це буде відбуватись до кінця тижня. Можливо, четвер, можливо - п'ятниця", - сказав глава парламенту.

"Головним питанням будуть зміни до бюджету. Досить плідно співпрацює профільний комітет, Кабмін, Мінфін. Я думаю, що найближчим часом, їх доробка вже буде запропонована народним депутатам. Будуть враховані ті правки та пропозиції, які також з'являться. І на позачерговому засіданні ми будемо розглядати це питання", - додав Разумков.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко заявив, що на наступному тижні ВР може провести позачергове засідання 8 або 9 квітня.

Як писало РБК-Україна, представник Кабінету міністрів у ВР Василь Мокан заявив, що нардепи на позачерговому засіданні можуть розглянути зміни до держбюджету-2020 і закон про банки.

Підкреслимо, минулого понеділка ВР відправила на доопрацювання у профільний комітет законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік. За прийняття документа в першому читанні проголосували лише 223 нардепи при необхідних 226.

У закон про банки подали вже 13 тисяч правок, - нардеп Раді пропонують перенести КСУ до Харкова
Новини України Верховна РадаДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся