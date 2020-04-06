У Раді назвали дату можливого проведення позачергового засідання

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Головним питанням стане розгляд змін до бюджету-2020

У четвер, 9 квітня, Верховна рада може зібратися на позачергове засідання парламенту. Про це повідомив спікер ВР Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, головним питанням буде розгляд змін до державного бюджету на 2020 рік.

"Я думаю, що на цьому тижні так само буде позачергове засідання ВР. Я думаю, що це буде відбуватись до кінця тижня. Можливо, четвер, можливо - п'ятниця", - сказав глава парламенту.

"Головним питанням будуть зміни до бюджету. Досить плідно співпрацює профільний комітет, Кабмін, Мінфін. Я думаю, що найближчим часом, їх доробка вже буде запропонована народним депутатам. Будуть враховані ті правки та пропозиції, які також з'являться. І на позачерговому засіданні ми будемо розглядати це питання", - додав Разумков.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко заявив, що на наступному тижні ВР може провести позачергове засідання 8 або 9 квітня.

Як писало РБК-Україна, представник Кабінету міністрів у ВР Василь Мокан заявив, що нардепи на позачерговому засіданні можуть розглянути зміни до держбюджету-2020 і закон про банки.

Підкреслимо, минулого понеділка ВР відправила на доопрацювання у профільний комітет законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік. За прийняття документа в першому читанні проголосували лише 223 нардепи при необхідних 226.