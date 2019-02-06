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Кабмін пропонує спростити отримання послуг при народженні дитини

Новини » Політика    06.02.2019 - 13:08
Кабмін пропонує спростити отримання послуг при народженні дитини
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Законопроектом пропонується запровадити новий механізм отримання таких послуг

Кабінет міністрів України схвалив зміни до законодавчих актів для створення сприятливих умов для отримання послуг, пов'язаних з народженням дитини. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Законопроект пропонує забезпечити одночасне надання послуг з державної реєстрації новонароджених, реєстрації місця проживання, призначення допомоги при народженні дитини, реєстрації в електронній системі охорони здоров'я, реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї. Ці послуги будуть надаватися за бажанням батьків.

Запропонований механізм надання таких послуг дозволить мінімізувати кількість документів та процедурних дій, що вимагаються для їх одержання і значно знизить адміністративне навантаження.

 

Фото: законопроект Кабміну

Нагадаємо, в Україні запровадять електронну послугу е-малятко. Очікується, що сім'ї з цією послугою зможуть оформити документи на дитину, допомогу та інші документи в режимі онлайн.

 

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