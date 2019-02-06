Кабмін пропонує спростити отримання послуг при народженні дитини

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Законопроектом пропонується запровадити новий механізм отримання таких послуг

Кабінет міністрів України схвалив зміни до законодавчих актів для створення сприятливих умов для отримання послуг, пов'язаних з народженням дитини. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Законопроект пропонує забезпечити одночасне надання послуг з державної реєстрації новонароджених, реєстрації місця проживання, призначення допомоги при народженні дитини, реєстрації в електронній системі охорони здоров'я, реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї. Ці послуги будуть надаватися за бажанням батьків.

Запропонований механізм надання таких послуг дозволить мінімізувати кількість документів та процедурних дій, що вимагаються для їх одержання і значно знизить адміністративне навантаження.

Фото: законопроект Кабміну

Нагадаємо, в Україні запровадять електронну послугу е-малятко. Очікується, що сім'ї з цією послугою зможуть оформити документи на дитину, допомогу та інші документи в режимі онлайн.