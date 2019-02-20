Кабмін схвалив Нацплан управління відходами до 2030

План передбачає створення системи управління відходами на основі стандартів ЄС
Кабінет міністрів України на засіданні 20 лютого затвердив Національний план управління відходами до 2030 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Зазначимо, план є маршрутною картою виконання Національної стратегії, яка полягає у формуванні в Україні системи управління відходами на основі стандартів ЄС і економіки замкненого циклу.
Ухвалений план передбачає:
Національний план отримав позитивну оцінку від представництва ЄС в Україні.
Фото: Нацплан управління відходами до 2030
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні скасували обов'язкове проектування сміттєпроводів у багатоповерхівках.
Відзначимо, раніше міністр екології Остап Семерак заявляв, що в Україні майже всі сміттєві звалища не відповідають екологічним нормам.