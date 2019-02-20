Кабмін схвалив Нацплан управління відходами до 2030

Ілюстративне фото (УНІАН)

План передбачає створення системи управління відходами на основі стандартів ЄС

Кабінет міністрів України на засіданні 20 лютого затвердив Національний план управління відходами до 2030 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, план є маршрутною картою виконання Національної стратегії, яка полягає у формуванні в Україні системи управління відходами на основі стандартів ЄС і економіки замкненого циклу.

Ухвалений план передбачає:

реалізацію завдань по кожному виду відходів від прийняття необхідної правової бази до конкретних заходів щодо збору, переробки та утилізації;

розробку регіональних планів управління відходами;

будівництво регіональних полігонів;

будівництво регіональних комплексів з відновлення побутових відходів;

прийняття законопроекту про муніципальні відходи;

розробку нових державних будівельних норм щодо полігонів.

Національний план отримав позитивну оцінку від представництва ЄС в Україні.





Фото: Нацплан управління відходами до 2030

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні скасували обов'язкове проектування сміттєпроводів у багатоповерхівках.

Відзначимо, раніше міністр екології Остап Семерак заявляв, що в Україні майже всі сміттєві звалища не відповідають екологічним нормам.