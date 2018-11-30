Кабмін пропонує дозволити проживання дітей-сиріт з інвалідністю у дитбудинках до 23 років

Фото: Кабмін (РБК-Україна, Віталій Носач)

Відповідний проект внесено у Раду 28 листопада

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №9347 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту.

Проект був зареєстрований у Раді 28 листопада 2018 року.

Зокрема, документом пропонується дозволити особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати та виховуватись у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, закладах вищої освіти.

Наразі ж, відповідно до чинного закону, вихованці перебувають у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а у разі продовження навчання у закладі професійної (професійно-технічної), вищої освіти - до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти.

У пояснювальній записці підкреслюється, що станом на 01.05.2018 у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу виховуються 36 осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, віком від 18 до 23 років.

"Для забезпечення 36 осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, на рік потрібно 2 594 488,32 гривні", - сказано у записці.

Підкреслюється, що ці видатки можна профінансувати за рахунок економії коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.

Нагадаємо, уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що понад 100 тис. українських дітей живуть в інтернатах, маючи при цьому батьків.

Як писало РБК-Україна раніше, у серпні Міністерство регіонального розвитку розробило методичні рекомендації для регіонів зі створення житла і приміщень для розвитку сімейних форм виховання, наближених до сімейних, зокрема, малих групових будинків.