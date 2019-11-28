Кабмін пропонує Раді узгодити три кодекси з законом про кримінальні проступки

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді України узгодити Податковий, Митний та Бюджетний кодекси із законом про кримінальні проступки. Про це свідчать тексти відповідних законопроектів №№2485 - 2487, опублікованих на сайті парламенту.

У пояснювальній записці вказано, що законом про кримінальні проступки запроваджене поняття "кримінальні правопорушення". До кримінальних правопорушень віднесені усі кримінально-карані діяння, які поділяються на злочини та кримінальні проступки. Таким чином, у цих кодексах термін "злочин" планується замінити терміном "кримінальні правопорушення".

Нагадаємо, У Верховній раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №2484 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки.

Так, 21 листопада Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроекти про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд, Податковий, Митний та Бюджетний кодекси у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки.

Даний закон був опублікований у виданні "Голос України" 24 квітня. У документі прописано, що він набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Слід зазначити, парламенту пропонують відкласти набуття чинності законом про кримінальні проступки. Зокрема, законопроект, поданий народними депутатами, пропонує відстрочку введення інституту кримінальних проступків до 1 січня 2021 року.