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Гройсман назвав реальним зростання мінімальної зарплати до 300 доларів

Новини » Політика    27.02.2019 - 12:31
Гройсман назвав реальним зростання мінімальної зарплати до 300 доларів
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Прем'єр назвав цілі уряду щодо мінімальної зарплати

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає реальним зростання мінімальної зарплати до еквівалента в 300 доларів. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман зазначив, що прийшов в уряд, коли мінімальна зарплата в Україні трохи перевищувала 50 доларів в еквіваленті. Він також підкреслив, що не пишається її сьогоднішнім рівнем, який майже дорівнює 150 доларам.

"Наше завдання підвищити ще в два рази, щоб мінімальна заробітна плата була в країні 300 доларів. І ми можемо до цього прийти", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пенсії в Україні після автоматичної індексації в середньому підвищаться на 255 гривень. Міністр соціальної політики Андрій Рева також зазначив, що з 1 березня автоматично проіндексують виплати для 10,2 млн пенсіонерів.

У січні Гройсман заявив, що рівень середньої зарплати в 2019 році перевищить 10,5 тис. гривень. При цьому він не виключає ще більш високий рівень середньої зарплати, якщо вдасться прискорити зростання економіки.

 

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВолодимир Гройсманминимальная зарплата
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