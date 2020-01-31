Кабмін пропонує змінити ряд законів щодо розвитку нафтогазоносної галузі

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №2821 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективного розвитку нафтогазоносної галузі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Наразі текст документу відсутній на сайті ВР, він був зареєстрований у парламенті 30 січня. Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, уряд пропонує Верховній раді прийняти законопроект №2808 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо стимулювання ефективного використання ділянками нафтогазоносних надр". Зокрема, документ був зареєстрований у Раді в понеділок, 27 січня.

Як писало РБК-Україна, уряд також пропонує парламенту внести зміни в частині стимулювання ефективного користування нафтогазоносними надрами в Податковий кодекс.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив про готовність видавати ліцензії на видобуток газу і нафти в Україні іноземним інвесторам. Він також поінформував, що ліцензії планують видавати іноземним інвесторам у сфері нерухомості.

Так, Україна за 2019 рік скоротила споживання і видобуток, при цьому збільшила транзит газу.