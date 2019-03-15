Кабмін доручить "Нафтогазу" обговорити з МВФ шляхи уникнення підвищення цін на газ

Глава уряду планує надати відповідне доручення сьогодні

Кабинет министров Украины поручит Национальной акционерной компании "Нафтогаз" начать дискуссию с Международным валютным фондом (МВФ) по вопросу предотвращения дальнейшего повышения цен на газ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, премьер прокомментировал заявление НАК о том, что компания покупает по импорту дешевый газ.

"Вчера "Нафтогаз" заявил, что он покупает уже по импорту дешевый газ. Я категорически это поддерживаю. У нас есть предельная цена, а они говорят, что уже можно избежать любых дальнейших повышений. Это то, что я всегда требовал от "Нафтогаза", - дешевле покупать импортный газ. Поэтому я сегодня поручу "Нафтогазу Украины" совместно с Министерством финансов начать рабочую дискуссию с МВФ для того, чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить каких-либо повышений газа, опираясь на предложение НАК "Нафтогаз Украины", - сообщил Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман прокомментировал предложение НАК "Нафтогаз Украины" отменить режим ПСО и открыть рынок газа для населения и таким образом снизить цену. "Нафтогаз" если сможет дешевле продавать - я это полностью поддерживаю. Если они это сделают, я это поддерживаю", - заявил премьер-министр, однако подчеркнул, что в предложении "Нафтогаза" может быть ловушка.

Как писало РБК-Украина ранее, НАК "Нафтогаз Украины" предлагает Кабинету министров с 1 апреля отказаться режима ПСО и либерализовать рынок газа, что приведет к снижению цен на газ для населения.

Добавим, правительство постановлением от 19 октября 2018 года № 867 повысило цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составила 8550 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).