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Кабмін доручить "Нафтогазу" обговорити з МВФ шляхи уникнення підвищення цін на газ

Новини » Енергетика    15.03.2019 - 11:35
Кабмін доручить "Нафтогазу" обговорити з МВФ шляхи уникнення підвищення цін на газ
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава уряду планує надати відповідне доручення сьогодні

Кабінет міністрів України доручить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз" розпочати дискусію з Міжнародним валютним фондом (МВФ) з питання уникнення подальшого підвищення цін на газ. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, прем'єр прокоментував заяву НАК про те, що компанія купує по імпорту дешевший газ.

"Вчора "Нафтогаз" заявив, що він купує вже по імпорту дешевший газ. Я категорично це підтримую. У нас є гранична ціна, а вони говорять, що вже можна уникнути будь-яких подальших підвищень. Це те, що я завжди вимагав від "Нафтогазу", - дешевше купувати імпортний газ. Тому я сьогодні доручу "Нафтогазу України" спільно з Міністерством фінансів почати робочу дискусію з МВФ для того, щоб врегулювати це питання і не допустити будь-яких підвищень газу, спираючись на пропозицію НАК "Нафтогаз Україна", - повідомив Гройсман.

Нагадаємо, раніше Гройсман прокоментував пропозицію НАК "Нафтогаз України" скасувати режим ПСО і відкрити ринок газу для населення і таким чином знизити ціну. "Нафтогаз" якщо зможе дешевше продавати - я це повністю підтримую. Якщо вони це зроблять, я це підтримую ", - заявив прем'єр-міністр, проте підкреслив, що в пропозиції "Нафтогазу" може бути пастка.

Як писало РБК-Україна раніше, НАК "Нафтогаз України" пропонує Кабінету міністрів з 1 квітня відмовитися режиму ПСО і лібералізувати ринок газу, що призведе до зниження цін на газ для населення.

Додамо, уряд постановою від 19 жовтня 2018 року № 867 підвищив ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зросли на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада склала 8550 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

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