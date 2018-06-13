Кабмін доручив провести аудит Антимонопольного комітету

Аудит АМКУ проведуть у зв'язку зі скаргами на блокування держзакупівель

Кабінет міністрів України доручив Державній аудиторській службі провести аудит Антимонопольного комітету. Відповідне протокольне рішення є в розпорядженні РБК-Україна.

За словами міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка, уряд отримує багато скарг від центральних органів і органів місцевого самоврядування про факти зупинення, скасування або оскарження процедур державних закупівель, що призводить до неефективного використання держкоштів.

"Держаудитслужба разом з іншими заінтересованими органами проведе комплексну перевірку таких фактів. Ми запросимо всю необхідну інформацію у міністерствах, центральних органах, органах місцевого самоврядування і зробимо детальний її аналіз, після чого подамо на уряді результати такої перевірки", - додав Саєнко.

Фото: протокольне рішення

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін просять перевірити перевізників після ДТП з дітьми в Білорусі.