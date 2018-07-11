Кабмін доручив до кінця тижня подати проекти договорів з членами наглядової ради УЗ

Уряд готується укласти договори з членами наглядової ради "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) до кінця тижня подати проекти договорів з членами наглядової ради "Укрзалізниці". Копія протокольного рішення є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з УЗ доручили підготувати проект розпорядження Кабінету міністрів про затвердження умов цивільно-правових договорів з незалежними членами наглядової ради та представниками держави, які призначені в наглядову раду "Укрзалізниці", а також проекти таких договорів та подати уряду до 16 липня.

Фото: протокольне рішення

Нагадаємо, 20 червня затвердили склад наглядової ради "Укрзалізниці". Від держави до неї включили директора Офісу по залученню і підтримці інвестицій UkraineInvest Даніеля Білака, главу представництва Blackstone в Україні Івана Юрика, члена наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України" Костянтина Мар'євича.