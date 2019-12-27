Кабмін підготує новий макропрогноз на початку 2020 для перегляду держбюджету

Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній раді внести зміни до бюджету-2020. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, підготовка нового прогнозу обумовлена мінливою макроекономічною ситуацією.

"Загрози ніякої ми не бачимо. Макроекономічна ситуація поступово змінюється і її просто потрібно буде враховувати. Ми на початку наступного року підготуємо ще один макроекономічний прогноз... Те ж саме буде в наступному році. Ми переглянемо і відкоригуємо макроекономічний прогноз і на його базі запропонуємо Раді внести зміни в бюджет", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів прогнозує, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Такий прогноз закладений у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

Крім цього, у Кабміні заявили про зростання зарплати майже на 20% порівняно з докризовим роком. При цьому за 9 місяців цього року зарплата зросла майже на 10%.