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У Кабміні заявили про ріст зарплати майже на 20% порівняно з докризовим роком

Новини » Економіка     28.11.2019 - 14:16
У Кабміні заявили про ріст зарплати майже на 20% порівняно з докризовим роком
Фото: Тимофій Милованов (Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому за 9 місяців цього року зарплата зросла майже на 10%

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що заробітна плата зросла на 18% порівняно з докризовим 2013 роком. Про це він написав у своєму Facebook.

Міністр також зазначив, що реальна зарплата зросла за 9 місяців 2019 року на 9,6%.

У Кабміні заявили про ріст зарплати майже на 20% порівняно з докризовим роком

"Статистика дня. Реальна зарплата (з врахуванням інфляції) зросла за 9 місяців 2019 року на 9,6 відсотків. Порівняно з 2013 докризовим роком, реальна зарплата зросла на 18%", - написав Милованов.

У Кабміні заявили про ріст зарплати майже на 20% порівняно з докризовим роком

Нагадаємо, у жовтні уряд прогнозував уповільнення темпів зростання реальної зарплати українців протягом 2020-2022 років. Такі дані містяться в оновленому макропрогнозі Міністерства економіки. Згідно з прогнозом, темпи зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) сповільняться до 10,1% в 2020 році, до 7,5% в 2021 році і до 7,2% в 2022 році.

Як писало РБК-Україна, у червні середня зарплата в Україні в третій раз в історії досягла 400 доларів. За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в червні 2019 року склала 10783 грн. При цьому реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у червні 2019 року до червня минулого року виросла на 8,1%.

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