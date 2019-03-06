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Кабмін підтримав передислокацію ракетного дивізіону з Маріуполя

Новини » Політика    06.03.2019 - 14:15
Кабмін підтримав передислокацію ракетного дивізіону з Маріуполя
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд розширює бойові можливості в загальній системі ППО

Кабінет міністрів України підтримав передислокацію окремого зенітного ракетного дивізіону (військова частина А1659) з Маріуполя Донецької області. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

На сьогоднішньому засіданні уряд погодився з пропозицією Міністерства оборони щодо передислокації військової частини А1659 (входить до 156-го зенітного ракетного Донецького полку) з Маріуполя до Золотоноші Черкаської області; зенітного ракетного дивізіону військової частини А2800 з селища Радісне до села Нерубайське Біляївського району Одеської області; військової частини АЗ737 з Мукачева до села Павшино Мукачівського району Закарпатської області і т. д.

В уряді зазначили, що передислокація з'єднань Військово-повітряних сил розширить бойові можливості в загальній системі протиповітряної оборони України.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, за підсумками воєнного страну, який протягом місяця діяв в Україні, президент Петро Порошенко заявив про серйозне посилення повітряної оборони.

Відзначимо, в лютому пройшли успішні випробування і бойові стрільби ракетних комплексів.

 

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