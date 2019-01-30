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Кабмін підтримав річну програму під егідою комісії Україна-НАТО

Новини » Політика    30.01.2019 - 12:45
Кабмін підтримав річну програму під егідою комісії Україна-НАТО
Ілюстративне фото (flickr.com/nato)

Програма визначає цілі та заходи в рамках співпраці з НАТО

Кабінет міністрів підтримав річну національну програму під егідою комісії Україна-НАТО на 2019 рік. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, документ розроблено на основі зацікавлених органів влади України, Міністерства закордонних справ спільно з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабінету міністрів.

Річна програма визначає цілі, які планується досягти до кінця 2020 року та пріоритетні завдання на поточний рік. Складовими програми є заходи на 2019 рік з переліком чинних законодавчих та нормативно-правових актів, показників ефективності / індикаторів виконання програми та орієнтовний план заходів у рамках комісії Україна-НАТО.

Фото: проект указу президента

Нагадаємо, напередодні президент Петро Порошенко заявив, що Україна подасть заявку на вступ до Європейського союзу в 2024 році. Також до цього часу заплановано підписання Плану дій щодо членства в НАТО.

Раніше також повідомлялося, що НАТО продовжить тиск на РФ у питанні відновлення суверенітету України.

 

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