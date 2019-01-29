Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Про це президент сказав у ході виступу на форумі

Президент України Петро Порошенко заявив, що держава подасть заявку на вступ до Європейського союзу у 2024 році. Про це він сказав в ході форуму "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", в рамках якого президент планує оголосити про свою участь у виборах-2019, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко підкреслив, що ЄС та Україна наблизилися один до одного як ніколи.

"У 2024 році ми подамо заявку на вступ до ЄС. І немає жодного сумніву, що ми отримаємо і почнемо виконувати план щодо членства в НАТО. Ми та Євросоюз наблизилися один до одного як ніколи. І жодна держава, яка не є в НАТО, не має нині таких близьких відносин з альянсом, як наша країна. Але лише повноправне членство в ЄС та НАТО остаточно і незворотньо гарантує нашу державну незалежність і національну безпеку", - сказав президент.

Порошенко також заявив, що за 5 найближчих років наша держава наздожене найближчі до нас країни ЄС.

Раніше РБК-Україна писало, що ключовим меседжем виборчої кампанії Порошенко буде вступ України до Євросоюзу та НАТО.

Відзначимо, сьогодні проходить форум, в ході якого президент оголосив про участь у виборах. Порошенко почав виступ із заяви про те, що в Україні відступає економічна криза.