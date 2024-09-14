Кабмин подал в Раду проект госбюджета на 2025 год

Сегодня, 14 сентября, на сайте парламента был зарегистрирован законопроект №12000 о государственном бюджете Украины на 2025 год. Инициатором проекта является премьер-министр Денис Шмыгаль.

скриншот rada.gov.ua

Напомним, вчера правительство утвердило госбюджет на 2025 год. Доходы ожидаются на уровне 2 трлн гривен, а расходы - на уровне 3,6 трлн гривен.

Ранее первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что проект бюджета буде консервативным. Он отметил, что у Украины "нет никаких возможностей сильно тратить средства на что-либо".

Корниенко напомнил, что все налоги, которые собирают в Украине, идут на военные расходы. Социальные и другие расходы финансируются за счет международной помощи. Это примерно половина расходов бюджета.

В то же время, Украине не хватает доходов для финансирования армии. В этом году эта цифра составляет примерно 500 млрд гривен. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, это связано с тем, что в правительстве ожидали окончания войны к середине 2024 года.

Бюджетная декларация

Напомним, Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы определил расходы на безопасность и оборону основным приоритетом бюджета.

Объемы расходов государственного бюджета на среднесрочный период на безопасность и оборону определены на 2025 год в сумме 2 226,8 млрд гривен; 2026 год – 1 626,8 млрд гривен, 2027 год – 1 532,8 млрд гривен.

Всего расходы бюджета составят: 2025 год – 3 955,5 млрд гривен, 2026 год – 3 788,1 млрд гривен, 2027 год – 3 912,5 млрд гривен.

Также Кабмин предлагал отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума, от которых зависят размеры социальных выплат.

Вечером пятницы, 13 сентября, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. В нем были определены три приоритета - оборонная способность, финансирование защищенных статей бюджета, поддержка регионов и бизнеса.

Бюджетная процедура

Согласно Регламенту, правительство обязано подать проект бюджета на следующий год до 15 сентября. Затем Кабмин должен представить проект в Верховной Раде, после чего парламент начнет его рассмотрение. Процедура предусматривает три чтения.

Документ должен быть принять в первом чтении до 20 октября. Основные изменения в проект будут ко второму чтению. Во втором чтении бюджет должен быть принят до 20 ноября, а в целом - не позднее 1 декабря.