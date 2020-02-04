Кабмін планує навесні запуск проекту по централізації держзакупівель

Український уряд планує навесні запуск пілотного проекту централізації державних закупівель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра Кабміну Дмитра Дубілета "Інтерфакс-Україна".

За його словами, запуск пілотного проекту стартує з 1 березня. При цьому міністр розраховує, що до кінця року всі міністерства будуть робити більшість закупівель за допомогою нового сервісу.

"У нас пілот починається 1 березня. Ми зобов'язуємо всі міністерства купувати певний артикул продукції тільки через центральну закупівельну організацію. Це папір, бензин, якісь комп'ютерні комплектуючі", - повідомив Дубілет.

Також він повідомив, що уряд планує запуск ще двох проектів. Зокрема, до 1 квітня планується запуск проекту з електронного лікарняним, а до 1 липня - запуск пілота електронної акцизної марки.

Раніше повідомлялося, що реліз мобільного додатку "Дія", за допомогою якого ряд державних послуг будуть доступні в режимі онлайн, перенесли на тиждень. Планується, що реліз відбудеться 6 лютого.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін скасував дублювання е-декларацій в паперовій формі. Також уряд скасував передачу пакета паперових документів в податкову.