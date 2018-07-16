Кабмін планує знайти приміщення для ВАКС протягом місяця

Приміщення будуть шукати як для суду першої інстанції, так і для апеляційної палати

Кабінет міністрів України планує знайти приміщення для Вищого антикорупційного суду (ВАКС) протягом місяця. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав голова уряду Володимир Гройсман.

Прем'єр підкреслив, що він також звернувся до керівництва МЗС з дорученням розпочати консультації з міжнародними організаціями щодо відбору незалежних експертів в роботі суду.

"Антикорупційний суд має розпочати роботу якомога швидше. Закони ухвалено, і невдовзі розпочнеться формування кадрового складу. У місячний термін плануємо знайти потрібні приміщення - і для суду першої інстанції, і для апеляційної палати. Одночасно звернувся до керівництва МЗС з дорученням розпочати консультації з міжнародними організаціями щодо відбору незалежних експертів в роботі суду", - підкреслив він.

Гройсман додав, що Кабмін при цьому не впливає на процес відбору суддів, однак від уряду залежить фінансування суду, його розміщення, охорона та забезпечення побутових потреб.

"Все те, що стосуватиметься роботи суду і компетенції уряду - зробимо вчасно і якісно", - запевнив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, на початку липня Кабмін затвердив план щодо створення ВАКС. Згідно з планом, уряд до 6 серпня 2018 року має вжити в межах компетенції заходи, пов'язані з утворенням цього суду.