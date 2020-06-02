Зі складів Держрезерву зникло майже 2700 вагонів зерна

Фото: вагони з зерном (сfts.org.ua)

На складах не дорахувалися майна на понад 800 млн гривень

На складах Держрезерву у Тернопільській області під час перевірки не дорахувалися майже 2700 вагонів зерна. Сума збитків оцінюється на понад 800 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Під час аудиторської перевірки на підприємствах не знайшли 150 тонн зерна. При цьому за документами деякий товар нібито знаходиться на складах, але аудитори його не виявили.

"На одному з підприємств не знайшли майже 18 тисяч тонн зерна, на іншому - майже 20 тисяч тонн, на третьому - 112 тисяч тонн", - розповіли в МВС.

За фактом розкрадання майна поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Винуватцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на розкраданні майже 2 мільйонів гривень з Фонду державного майна були викриті керівники одного з державних підприємств у Полтавській області.

Крім того, розкрадання в оборонній сфері на 19 мільйонів гривень, виділених на модернізацію військової частини, викрили правоохоронці у Вінницькій області.

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Автор: Дмитро Левицький