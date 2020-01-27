Кабмін передав до Ради законопроект про компенсацію за борги по зарплатах

Кабінет міністрів України передав до Верховної ради проект закону "Про внесення змін до статті 2 закону "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати", який спрямований на боротьбу з боргами по виплатам громадянам. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Глава міністерства Юлія Соколовська підкреслила, що громадяни у разі затримок виплат повинні отримувати компенсацію. За її словами, законопроект сприятиме мінімізації корупційних ризиків через чіткість встановленої у законі адміністративної процедури прийняття рішень.

У Мінсоцполітики наголосили, що документом встановлюється чіткий перелік виплат, за затримку яких передбачається компенсація. При цьому механізм виплат не змінюється і враховує інфляцію за період їх затримки.

Як писало РБК-Україна раніше, раніше Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення щодо законопроекту про зміни в порядку компенсацій за затримку у виплатах.

Нагадаємо, Кабмін 24 січня схвалив законопроект про виплату компенсацій у разі виникнення заборгованості по виплатах пенсій, зарплат, стипендій і соціальних виплат.

Підкреслимо, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 грудня 2019 року склала 3220,9 млн грн, що на 21,8% (на 575,8 млн грн) більше, ніж на початок року.