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Кабмін передав частину повноважень від Мінсоцполітики до Мінекономіки

Новини » Економіка     27.05.2020 - 13:34
Кабмін передав частину повноважень від Мінсоцполітики до Мінекономіки
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Питаннями праці в Україні буде займатися Мінекономіки

Кабінет міністрів передав повноваження формування державної політики у сфері праці від Міністерства соціальної політики до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Кабмін вніс зміни до деяких постанов у сфері оплати праці.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 27 травня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, метою прийняття документу є приведення актів Кабміну у відповідність із законом щодо формування державної політики у сфері праці від 05.12.2019.

Законом функції з формування та реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, соціального діалогу, державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування передано від Мінсоцполітики до Мінекономіки.

Проект акта погоджено без зауважень Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики України; із зауваженнями, які враховано, - Міністерством юстиції України.

Нагадаємо, кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні станом на 20 травня 2020 року становила 501 тис. осіб, що на 64% або на 196 тисяч більше, ніж на цю ж дату минулого року.

Відзначимо, за прогнозом НБУ, у ІІ кварталі 2020 року рівень безробіття в Україні зросте до 12,0%.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Міністерство соціальної політикиМіністерство економічного розвитку і торгівліКабінет Міністрів України
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