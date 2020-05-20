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Кабмін скасував рішення про утворення Офісу фінансового контролю

Новини » Економіка     20.05.2020 - 17:53
Кабмін скасував рішення про утворення Офісу фінансового контролю
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уряд Шмигаля скасував рішення уряду Гончарука

Кабінет міністрів скасував своє рішення про реорганізацію Державної аудиторської служби та створення Офіс фінансового контролю. Постанова "Деякі питання органів фінансового контролю" була ухвалена 20 травня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Кабмін вирішив ліквідувати Офіс фінансового контролю, утворити комісію з ліквідації Офісу фінансового контролю, затвердити головою зазначеної комісії заступника голови Державної аудиторської служби Юлію Соляпік.

Голова комісії повинна поінформувати у шестимісячний строк Кабінет міністрів про результати проведеної роботи.

Кабмін установив, що забезпечення діяльності Державної аудиторської служби у 2020 році здійснюється в межах видатків, передбачених Офісу фінансового контролю.

Нагадаємо, в грудні минулого року Кабмін прийняв рішення створити Офіс фінансового контролю замість Державної аудиторської служби. Планувалося, що Офіс фінконтролю буде інспекцією, яка є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через міністра фінансів.

У лютому 2020 року головою Офісу фінансового контролю був призначений Ігор Буграк.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМіністерство фінансів Україниаудит
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