Кабмін опублікував постанову про продовження карантину до 22 травня з послабленнями

Кабінет міністрів опублікував постанову про продовження карантину до 22 травня з послабленнями. Відповідний документ опублікований на сайті уряду.

Так, карантин в країні було продовжено до 22 травня, але з певними послабленнями.

Зазначимо, рішення про продовження карантину в Україні прийняли у понеділок, 4 травня, але пообіцяли опублікувати постанову протягом двох днів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що постанова буде опублікована на сайті уряду до середи, 6 травня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує збільшити кількість місць в громадському транспорту в рамках адаптивного карантину. Шмигаль зазначив, що всі алгоритми і процедури будуть додатково розтлумачені зі сторони Кабміну та МОЗ.

Зазначимо, на період карантину в Україні була введена серія жорстких обмежень. "Тотальний карантин" торкнувся зокрема малого і середнього бізнесу. По всій країні були закриті заклади громадського харчування, кафе, ресторани, ринки, магазини (крім продуктових), ТРЦ, кінотеатри і кіно.

Після послаблення карантину відкриють парти та музеї. Зокрема, вже з 11 травня будуть відкриті літні майданчики ресторанів, салонів краси та інші об'єкти.

Що буде дозволено з наступного тижня, а які обмеження продовжать діяти - детально в матеріалі РБК-Україна.